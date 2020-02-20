Масленица 2020 в Чебоксарах: животных в зооуголке нарядят в бантики и галстуки

20 Февр. 2020 2020-02-20T20:15:32+03:00

Кроме того, в «Кочеге» 1 марта детям будут делать бесплатный аквагрим [фото]

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1 марта в чебоксарском зооуголке «Ковчег» отпразднуют Масленицу 2020. Верблюд, альпака, пони, козлики и овечки в этот день даже принарядятся. На них будут бантики и галстуки.

- Животных в зооуголке кормят утром по рациону. Посетители зооуголка могут и сами угостить их, - сообщает пресс-служба парка имени Андрияна Николаева, где располагается зооуголок.

Кроме того, с 10.00 на территории будут работать тематические фотозоны, а в геокуполе будет организована выставка кукол-чучел «Сударыня Масленица». А с 11.30 детям в зооуголке будут бесплатно делать аквагрим.

Фото: пресс-служба парка имени Андрияна Николаева

Фото: пресс-служба парка имени Андрияна Николаева

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ИСТОЧНИК KP.RU