2020-02-20T15:25:50+03:00
Происшествия

СУ СКР Татарстана: глава сельского поселения "подарил" родне более 10 гектаров госземель

Речь идет о четырех участках
Лика ИСАЕВА
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Было возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями".Было возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями".Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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39-летний глава Абдинского сельского поселения Тюлячинского района и депутат Совета этого села "подарил" родственникам более 10 гектаров государственных земель. В отношении его было возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями", сообщили в СУ СКР Татарстана.

Как полагает следствие, подозреваемый еще в сентябре 2011 года незаконно потребовал от секретаря местного Исполкома подготовить выписки из похозяйственных книг о наличии прав собственности у своего дяди и его супруги на четыре земельных участка.

В итоге родственники главы смогли завладеть более 10 гектарами земли, которые являются госсобственностью. Одновременно были подготовлены подложные документы о якобы выделении им их этих участков районным сельсоветом. Эти документы подозреваемый подписал лично и даже поставил на них печати.

ИСТОЧНИК KP.RU

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