В Казани альпинист упал с высоты, пока его напарник где-то ходил

20 Февр. 2020 2020-02-20T18:42:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В одну из больниц Казани 11 февраля с переломом позвоночника попал 33-летний промышленный альпинист. Мужчина на улице Зорге занимался герметизацией межпанельных швов 11-этажного жилого дома. Но его напарник, страховавший работу с земли, по каким-то причинам ушел. Именно в этот момент трос оборвался, и альпинист упал с высоты 4-го этажа.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ". Во время доследственной проверки выяснилось, что пострадавший не был официально трудоустроен в обслуживающей дом управляющей компании. Сообщают в СУ СКР Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU