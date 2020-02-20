2020-02-20T18:42:34+03:00
Происшествия

В Казани альпинист упал с высоты, пока его напарник где-то ходил

Пострадавший получил переломом позвоночника
Лика ИСАЕВА
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Мужчину с места происшествия увезли на "скорой".Мужчину с места происшествия увезли на "скорой".Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В одну из больниц Казани 11 февраля с переломом позвоночника попал 33-летний промышленный альпинист. Мужчина на улице Зорге занимался герметизацией межпанельных швов 11-этажного жилого дома. Но его напарник, страховавший работу с земли, по каким-то причинам ушел. Именно в этот момент трос оборвался, и альпинист упал с высоты 4-го этажа.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ". Во время доследственной проверки выяснилось, что пострадавший не был официально трудоустроен в обслуживающей дом управляющей компании. Сообщают в СУ СКР Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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