2020-02-20T15:09:29+03:00
Общество

Врио главы Чувашии Олег Николаев пообещал «больно бить» чиновников, которые оплачивают невыполненные работы

Руководитель региона заявил, что нужно ужесточить контроль над выделяемыми из федерального бюджета деньгами
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба администрации главы ЧувашииФото: пресс-служба администрации главы Чувашии
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Врио главы Чувашии Олег Николаев заявил о необходимости контроля над выделяемыми региону из федерального бюджета деньгами. Чиновников, которые будут оплачивать невыполненные работы, он пообещал «больно бить».

- Оплаты за невыполненные работы быть не должно. За такое будем бить больно. По тем фактам, которые были, прошу разобраться. Нужно наказать виновных. А в дальнейшем – надо ужесточить за этим контроль, - заявил Николаев на заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в республике.

Руководитель Чувашии также отметил, что очень важно обеспечить прозаичность всех проводимых чиновниками процедур и эффективность использования бюджетных средств.

- Должны появляться конкретные объекты социальной инфраструктуры, коммунальной сети, дорожной сети, которые будут удовлетворять всем современным требованиям и напрямую влиять на улучшение качества жизни населения, – заявил Николаев.

После он поручил Минстрою Чувашии усилить контроль за процессом формирования проектно-сметной документации и совместно с Минфином республики принять четкий и понятный порядок использования сэкономленных средств. А от глав администраций муниципалитетов Николаев потребовал провести инвентаризацию объектов, где в прошлом году прошло благоустройство. Видимо, врио главы Чувашии решил их таким образом проверить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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