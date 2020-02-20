В Марий Эл дознаватель закрыла уголовное дело за угрозу убийством, и отстранена от работы

20 Февр. 2020 2020-02-20T20:30:07+03:00

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Житель Йошкар-Олы написал в полицию заявление на своего обидчика, который грозил ему убийством. Заявление попало к дознавателю, и женщина возбудила уголовное дело по статье "Угроза убийством". Но в январе 2019 года полицейская по какой-то причине прекратила его и освободила подозреваемого от преследования.

Этот факт выявили сотрудники следственного комитета Марий Эл и уже по этому факту возбудили свое уголовное дело по статье "Незаконное освобождение от уголовной ответственности". Главным фигурантом которого стала та самая дознаватель.

- Данное уголовное дело соединено в одно производство с возбужденным ранее уголовным делом по факту фальсификации доказательств, - уточнили в следственном комитете Марий Эл.

В свою очередь в МВД республики данную сотрудницу отстранили от работы на время служебной проверки, провести которую поручил глава ведомства Сергей Волчков. Если вина дознавателя подтвердится, то она будет уволена из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам и понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством. К слову, полицейской грозит до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU