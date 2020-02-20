2020-02-20T17:32:21+03:00
Экономика

В Лаишевском районе Татарстана размер средней зарплаты превысила 51 тысячу рублей

При этом сотрудники четырех местных предприятий получают меньше минимального размера оплаты труда
Алина ГАБДУЛИНА
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Местные производства в 2019 году отгрузили продукции на 33,4 миллиарда рублей.Местные производства в 2019 году отгрузили продукции на 33,4 миллиарда рублей.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Лаишевском районе Татарстана по данным статистики размер средней зарплаты превысила 51 тысячу рублей. Такую цифру назвал премьер-министр республики Алексей Песошин во время итоговой сессии районного совета.

Однако, несмотря на высокую среднюю зарплату, сотрудники четырех предприятий района получают меньше минимального размера оплаты труда. И это при том, что эти производства в 2019 году отгрузили продукции на 33,4 миллиарда рублей. А объем валового территориального продукта составил 29,1 миллиарда рублей, что на 10,2% больше, чем годом ранее.

Также более 200 семей с детьми имеют среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. А в бюджет Лаишевского района за год поступило 660 миллионов рублей в виде налоговых и не налоговых доходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Лаишевском районе Татарстана размер средней зарплаты превысила 51 тысячу рублей
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