В Казани прошла премьера фильма о Молодежном театре на Булаке

19 Февр. 2020 2020-02-19T19:02:02+03:00

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Премьера документального фильма о Молодежном театре на Булаке состоялась в Доме актера имени Марселя Салимжанова 18 февраля. Картину сняли по заказу Министерства культуры Татарстана в честь 10-летнего театр. В картине рассказали об истории создания театра, его актерах, постановках и дальнейших планов развития.

Мероприятие прошло так, как проходят встречи старых друзей - весело, с шутками, неформально. Выступала замминистра культуры Юлия Агдамова, но так по семейному, что мгновенно стало понятно: Молодежный театр на Булаке - это такое место, где всем спокойно и хорошо.

Руководитель театра Виктор Степанцов, художественный руководитель театра Евгений Аладинский, главный режиссер Рустам Фаткуллин, и вся труппа - главные герои картины. Они рассказали о том, как сами делали ремонт в помещении, приносили из дома реквизит, первый год работали практически без зарплаты, чтобы через 10 лет в столице Татарстана зрители рукоплескали после каждого спектакля.

ИСТОЧНИК KP.RU