2020-02-19T20:14:08+03:00
Происшествия

В Татарстане спиленное дерево упало на голову рабочему

По факту гибели мужчины проводится доследственная проверка
Лика ИСАЕВА
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Мужчина погиб, когда ему на голову упало деревоМужчина погиб, когда ему на голову упало дерево
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Трагедия произошла в Высокогорском районе в лесу возле поселка Каменка 18 февраля. Рядом с заброшенным военным полигоном проводили санитарную очистку леса, и двое мужчин очищали территорию. 54-летний рабочий спилил одно из деревьев бензопилой, но оно не упало, а повисло на ветках других деревьев. Мужчины решили продолжить уборку территории, но когда им потребовалась бензопила, дерево упало на голову рабочего. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

- По данном факту СУ СКР Татарстан проводит доследственную проверку, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Следует отметить, что в момент трагедии на погибшем мужчине не было защитной каски.

ИСТОЧНИК KP.RU

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