В Ульяновске охранник сельхозпредприятия украл две тонны зерна на 40 тысяч рублей

19 Февр. 2020 2020-02-19T18:39:08+03:00

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Во вторник, 18 февраля, руководитель одного из сельхозпредприятий Ульяновска обратился в полицию с заявлением о краже. Он рассказал, что неизвестный украл 2 тонны зерна на общую сумму 40 тысяч рублей.

Позже по подозрению в краже был задержан 59-летний мужчина, который работал на данном предприятии охранником.

- Полицейские предварительно установили, что в вечернее время он, закрывая камеры видеонаблюдения тканью, со склада похищал зерно. После чего мешки с похищенным грузил в личный автомобиль, вывозил с территории, а затем продавал, - сообщает пресс-служба МВД Ульяновской области.

Сейчас по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU