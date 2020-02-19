С 25 марта в Чебоксары ограничат въезд грузовиков

19 Февр. 2020 2020-02-19T18:20:05+03:00

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С 25 марта грузовикам будет ограничен въезд в Чебоксары. Запрет будет действовать до конца весеннего паводка. Сейчас разрабатывается соответствующее постановление, сообщает городское управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи.

В город смогут попасть лишь те большегрузы, водители которых приобретут специальное разрешение. Подобное ограничение вводится ежегодно. Его цель – предотвращение разрушения автодорог во время весеннего паводка.

ИСТОЧНИК KP.RU