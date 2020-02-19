В Казани почтили память татарского поэта Фатиха Карима

19 Февр. 2020 2020-02-19T19:50:50+03:00

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В среду, 19 февраля, жители Казани почтили память известного татарского поэта Фатиха Карима.75 лет назад он погиб на войне, выполняя боевое задание на подступах к Кенигсбергу в поселке Победа.

Торжественный митинг состоялся у дома №8 на улице Миславского. Именного оттуда литератора 30 декабря 1941 года забирали на фронт. Сейчас на доме имеется мемориальная доска поэту.

В церемонии приняли участие начальник Управления культуры города Азат Абзалов, внук Фатиха Карима Артем и представители общественности.

ИСТОЧНИК KP.RU