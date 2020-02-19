2020-02-19T17:43:05+03:00
Общество

В Казани оплата проезда в общественном транспорте переведена в онлайн-режим

Кроме того, теперь по банковской карте можно оплатить проезд несколько раз подряд
Алина ГАБДУЛИНА
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Исчез «черный список», куда отправлялись пассажиры, которые расплачивались «пустыми» картамиИсчез «черный список», куда отправлялись пассажиры, которые расплачивались «пустыми» картамиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Казани оплата проезда в общественном транспорте переведена в онлайн-режим. Это значит, что теперь деньги с банковской карты списываются прямо в салоне, а не позже, как это было раньше. Так, исчез «черный список», куда отправлялись пассажиры, которые расплачивались «пустыми» картами. Об этом сообщается на транспортном сайте города.

Кроме того, теперь по банковской карте можно оплатить проезд несколько раз подряд. Например, заплатить и за себя, и за друга. Раньше такой возможности у казанцев не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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