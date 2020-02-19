В Агрызском районе появится новая поликлиника и молодежный культурно-досуговый центр

19 Февр. 2020 2020-02-19T17:05:08+03:00

Минниханов напомнил, что что основная задача региона – обеспечение высокого качества жизни местных жителей. Фото: Евгения ГУСЕВА

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В среду, 19 февраля, президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в расширенном заседании Совета Агрызского муниципального района. Он напомнил собравшимся, что основная задача региона – обеспечение высокого качества жизни местных жителей.

После Минниханов поручил построить в Агрызе новую поликлинику и рассмотреть возможность строительства в районе молодежного культурно-досугового центра.

Отметим, что кроме всего этого в текущем году планируется благоустроить 23 двора. До 2023 года их число увеличится до 35.

ИСТОЧНИК KP.RU