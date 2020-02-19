Из-за резкого потепления в казанском парке «Черное озеро» вновь закрыли каток
Столбики термометров в Татарстане вновь показывают плюсовую температуру. В связи с этим, в Казани временно приостановил работу каток в парке «Черное озеро». Ледовая арена не будет работать с 19 по 22 февраля. Об этом сообщает Дирекция парков и сквером города.
Предполагается, что каток возобновит работу ко Дню защитника Отечества.
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ИСТОЧНИК KP.RU