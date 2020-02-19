Казанец устроил слежку за бывшей возлюбленной и поплатился за это
33-летний житель Казани расстался со своей возлюбленной, но ревновать ее не перестал. В феврале 2019 года он в интернете, не имея лицензии на использование прибора слежения, заказал "шпионское" устройство - отслеживающее местоположение объекта.
Получив оборудование, мужчина установил его под защиту картера автомобиля бывшей подруги. Там-то "шпионское" устройство и было в итоге обнаружено.
По факту незаконного приобретения и использования специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, в следственном комитете Татарстана возбудило уголовное дело.
Во время суда вина ревнивца была доказана, и суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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