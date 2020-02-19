2020-02-19T16:03:03+03:00
Происшествия

В Марий Эл мужчину обвиняют в экспорте березы на 7 миллионов рублей

По версии следствия, за 9 месяцев он отправил в Восточную Азию около 2,4 тысяч кубометров лесоматериалов
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Марий Эл 35-летнего директора организации, кроме прочего занимающейся отправкой лесоматериалов за рубеж, обвиняют в экспорте березы. Напомним, последняя относится к стратегически важным ресурсам России.

По версии следствия, с января по сентябрь 2018 года мужчина передал в одну из стран Восточной Азии березовые лесоматериалы объемом 2,4 тысячи кубометров. Их таежная стоимость составила около 7 миллионов рублей.

- При этом в таможенный пост он предоставлял декларации на вывозимые товары, в которых указывал недостоверные сведения о законности их приобретения, - сообщает пресс-служба МВД республики.

Сейчас уголовное дело направлено в суд. Подозреваемый может лишиться свободы на срок до 7 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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