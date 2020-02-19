В Чебоксарах на остановках появятся 33 новых павильона за 9 миллионов рублей

19 Февр. 2020 2020-02-19T14:37:37+03:00

Они будут прозрачными, но где именно их установят, пока неизвестно

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В Чебоксарах появятся 33 новых остановочных павильона. На это из бюджета города готовы выделить 9 миллионов рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, павильоны должны быть сделаны из алюминиевых профилей. Стекло и поликарбонат должны быть прозрачными. Остановки должны выдерживать ветер и снег. Кроме того, в каждой из них должно помещаться не менее восьми рекламных плакатов.

Исполнитель тендера будет выбран посредством электронного аукциона 28 февраля. Подрядчик должен поставить павильоны в течении 25 рабочих дней. Где они после будут установлены, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU