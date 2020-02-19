В Чебоксарах на остановках появятся 33 новых павильона за 9 миллионов рублей
В Чебоксарах появятся 33 новых остановочных павильона. На это из бюджета города готовы выделить 9 миллионов рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.
Согласно техническому заданию, павильоны должны быть сделаны из алюминиевых профилей. Стекло и поликарбонат должны быть прозрачными. Остановки должны выдерживать ветер и снег. Кроме того, в каждой из них должно помещаться не менее восьми рекламных плакатов.
Исполнитель тендера будет выбран посредством электронного аукциона 28 февраля. Подрядчик должен поставить павильоны в течении 25 рабочих дней. Где они после будут установлены, пока неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU