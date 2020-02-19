2020-02-19T13:40:06+03:00
Общество

За 2019 год квартиры-студии в Казани подорожали на 14%

Город вошел в топ-10 по росту цен на подобное жилье в России
Алина ГАБДУЛИНА
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Сейчас квадратный метр в квартире-студии в Казани в среднем стоит 84,7 тысяч рублей.Сейчас квадратный метр в квартире-студии в Казани в среднем стоит 84,7 тысяч рублей.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Если в январе 2019 года средняя стоимость квадратного метра квартиры-студии в Казани была равна 74,1 тысячи рублей, то сейчас за него просят уже 84,7 тысяч. Так, за год подобное жилье в столице Татарстана подорожало на 14%. Такие цифры приводит Коммерсантъ.

В итоге в топ-10 городов России по росту цен на квартиры-студии Казань оказалась на 8 месте. Лидером стал Хабаровск, где они подорожали на 50% (97,7 тысяч рублей за квадратный метр). К слову, у Воронежа и Нижнего Новгорода стоимость на квартиры-студии, как и в Казани, увеличилась на 14%: до 52,5 тысяч и 77,7 тысяч рублей соответственно.

При этом средняя площадь квартиры-студии в российских новостройках в 2019 году составила 26,7 квадратных метров, сократившись на 2% относительно 2018 года, сообщает «Авито. Недвижимость».

ИСТОЧНИК KP.RU

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