За 2019 год квартиры-студии в Казани подорожали на 14%

19 Февр. 2020 2020-02-19T13:40:06+03:00

Сейчас квадратный метр в квартире-студии в Казани в среднем стоит 84,7 тысяч рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Если в январе 2019 года средняя стоимость квадратного метра квартиры-студии в Казани была равна 74,1 тысячи рублей, то сейчас за него просят уже 84,7 тысяч. Так, за год подобное жилье в столице Татарстана подорожало на 14%. Такие цифры приводит Коммерсантъ.

В итоге в топ-10 городов России по росту цен на квартиры-студии Казань оказалась на 8 месте. Лидером стал Хабаровск, где они подорожали на 50% (97,7 тысяч рублей за квадратный метр). К слову, у Воронежа и Нижнего Новгорода стоимость на квартиры-студии, как и в Казани, увеличилась на 14%: до 52,5 тысяч и 77,7 тысяч рублей соответственно.

При этом средняя площадь квартиры-студии в российских новостройках в 2019 году составила 26,7 квадратных метров, сократившись на 2% относительно 2018 года, сообщает «Авито. Недвижимость».

ИСТОЧНИК KP.RU