2020-02-19T15:03:37+03:00
Происшествия

В Марий Эл "похищенная" отцом 16-летняя девочка распылила в полицейских перцовый баллончик

Хотела ли школьница таким образом остаться вместе с папой, наперекор матери, официально пока не сообщается
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Супружеская чета в Йошкар-Оле развелась. Процесс для обоих сторон выдался довольно скандальным. Бывшие супруги долго выясняли отношения. В итоге женщине удалось ограничить своего экс-мужа в родительских правах на 16-летнюю дочь. Девочка осталась проживать с матерью, и видеться с отцом по решению суда просто так не могла.

А более недели назад подросток не вернулась домой после занятий в школе. Ее мать подала в полицию заявление о пропаже ребенка. Женщина была уверена в этом виноват ее отец.

Сотрудникам полиции выяснили, что 18 февраля мужчина вместе с дочерью собираются выехать из Йошкар-Олы на автобусе. Транспорт перехватили в поселке Оршанка, и когда правоохранители выводили мужчину и девочку из автобуса, подросток распылила перцовый баллончик в лицо одной из сотрудниц полиции.

- Возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия к представителю власти", - сообщили в СУ СКР Марий Эл. - Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Хотела ли девочка таким образом остаться вместе с отцом, наперекор матери, официально пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия Марий Эл»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Татарстане в розыске находятся 20 несовершеннолетних детей
В Казани оплата проезда в общественном транспорте переведена в онлайн-режим
20 февраля на Татарстан опустится туман
В Агрызском районе появится новая поликлиника и молодежный культурно-досуговый центр
В Татарстане открыли завод по разведению африканского клариевого сома
В Татарстане иномарка столкнулась с большегрузом, погибло два человека
В Марий Эл мужчину обвиняют в экспорте березы на 7 миллионов рублей
Казанец устроил слежку за бывшей возлюбленной и поплатился за это
Из-за резкого потепления в казанском парке «Черное озеро» вновь закрыли каток
В Марий Эл "похищенная" отцом 16-летняя девочка распылила в полицейских перцовый баллончик
В Чебоксарах на остановках появятся 33 новых павильона за 9 миллионов рублей
Йошкин кот!: женщине, ударившей ножом кавалера из-за котенка, грозит 10 лет колонии
За 2019 год квартиры-студии в Казани подорожали на 14%
В Марий Эл водитель Volkswagen погиб после аварии с грузовиком МАЗ
Казанскую фирму за свалки с токсичным снегом оштрафовали на 200 тысяч рублей
В Казани эпидпорог по ОРВИ превышен на 24,7%
В Казани из-за короткого замыкания из ТРЦ "МЕГА" эвакуировали 1 200 человек
В Татарстане из-за аномального тепла закрыли еще две ледовые переправы
"Ак Барс" обыграл "Авангард" и досрочно стал первым в восточной конференции