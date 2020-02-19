В Марий Эл "похищенная" отцом 16-летняя девочка распылила в полицейских перцовый баллончик

19 Февр. 2020 2020-02-19T15:03:37+03:00

Хотела ли школьница таким образом остаться вместе с папой, наперекор матери, официально пока не сообщается

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Супружеская чета в Йошкар-Оле развелась. Процесс для обоих сторон выдался довольно скандальным. Бывшие супруги долго выясняли отношения. В итоге женщине удалось ограничить своего экс-мужа в родительских правах на 16-летнюю дочь. Девочка осталась проживать с матерью, и видеться с отцом по решению суда просто так не могла.

А более недели назад подросток не вернулась домой после занятий в школе. Ее мать подала в полицию заявление о пропаже ребенка. Женщина была уверена в этом виноват ее отец.

Сотрудникам полиции выяснили, что 18 февраля мужчина вместе с дочерью собираются выехать из Йошкар-Олы на автобусе. Транспорт перехватили в поселке Оршанка, и когда правоохранители выводили мужчину и девочку из автобуса, подросток распылила перцовый баллончик в лицо одной из сотрудниц полиции.

- Возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия к представителю власти", - сообщили в СУ СКР Марий Эл. - Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Хотела ли девочка таким образом остаться вместе с отцом, наперекор матери, официально пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU