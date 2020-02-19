Казанскую фирму за свалки с токсичным снегом оштрафовали на 200 тысяч рублей

19 Февр. 2020 2020-02-19T12:51:09+03:00

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Еще в начале этого года экологи обнаружили в Советском районе Казани две нелегальные свалки снега. Общая площадь загрязнения 1,4 тысячи квадратных метров. Анализ отобранных проб свезенного туда снега показали, что он токсичен.

Когда экологи начали разбираться – откуда там взялись нелегальные свалки, выяснилось, что все загрязненные земельные участки принадлежат одному бизнесмену.

В итоге его привлекли к административной ответственности как юридическое лицо.

- На фирму за «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления» был наложен штраф на 200 тысяч рублей, - сообщают в Минэкологии Татарстана.

К слову, экологи все еще продолжают рассчитывают ущерб, который был нанесен природе. Этот счет так же предъявят нарушителю.

ИСТОЧНИК KP.RU