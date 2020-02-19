В Казани из-за короткого замыкания из ТРЦ "МЕГА" эвакуировали 1 200 человек

19 Февр. 2020 2020-02-19T12:04:52+03:00

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Срочное сообщение о сработке автоматической пожарной сигнализации в ТРЦ "МЕГА" поступило в МЧС Татарстана 19 февраля в 11.02. На место ЧП выехали сотрудники Казанского пожарно-спасательного гарнизона. В это время в здании также сработала система оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Благодаря четким действиям администрации из здания были эвакуированы 1 200 человек посетителей и персонала.

Все помещения в ТРЦ были тщательно проверены, вызов оказался ложным.

- Выяснилось, в здании произошло короткое замыкание без горения плафона люстры на детской площадке, из-за чего сработали автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией персонала и посетителей, - МЧС Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU