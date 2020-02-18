«КАМАЗ» разработал беспилотный электро-грузовик без кабины

18 Февр. 2020 2020-02-18T18:35:04+03:00

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Заводскую новинку назвали «Челнок». Этот беспилотный электромобиль представляет собой двухосное шасси, по центру которого размещена симметричная платформа. При этом обе шасси поворотные, что увеличивает маневренность грузовика. А так как «Челнок» не имеет кабины, он может менять направление без каких-либо разворотов – фары размещены как спереди, так и сзади. Последнее, кстати, касается и элементов электронного «зрения» машины.

Фото: kamaz.ru

На боковых облицовочных панелях беспилотника есть вентиляционные решетки для забора воздуха, который будет в пути охлаждать тяговые батареи и электродвигатель.

К слову, из-за того, что тяговые батареи помещены в нижней части шасси, грузовик имеет низкий центр тяжести.

Длина «Челнока» 8 метров, ширина – 4 метра, грузоподъемность – до 10 тонн, скорость движения - 40 км/ч.

На первом образце этого беспилотника сейчас ведутся отладочные работы.

- «Челнок» можно смело назвать мировой премьерой. С геометрической точки зрения он представляет собой простой параллелепипед, имеющий целый ряд преимуществ перед обычными грузовыми автомобилями, - цитирует пресс-служба завода главного конструктора инновационных автомобилей Научно-технического центра Сергея Назаренко.

Татарстанский автогигант уже получил соответствующий патент на изобретение

ИСТОЧНИК KP.RU