В Татарстане автомобиль "Рено" врезался в бензовоз: один человек погиб

18 Февр. 2020 2020-02-18T18:18:07+03:00

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Столкновение легкового автомобиля "Рено" и КАМАЗа-бензовоза произошло 17 февраля под утро на 20 километре автодороги "Сарманово-Азнакаево" в Сармановском районе республики. По предварительным данным, водитель иномарки во время обгона бензовоза не рассчитал скорость и дистанцию, в результате КАМАЗ протаранил "Рено".

Водитель иномарки скончался на месте аварии от полученных травм, сообщили в Госавтоинспекции Татарстана. Водитель бензовоза не пострадал. Цистерна в столкновении так же не пострадала, топливо не вылилось на дорогу.

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ИСТОЧНИК KP.RU