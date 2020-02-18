2020-02-18T18:57:20+03:00
Общество

В Татарстане школы искусств получат музыкальные инструменты на 106,7 миллиона рублей

Кроме того, учреждениям купят интерактивные доски и ноты
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
14 музыкальных школ и кружков получат в среднем по 7,5 миллионов рублей на обновление инструментов14 музыкальных школ и кружков получат в среднем по 7,5 миллионов рублей на обновление инструментовФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

В 2020 году на оснащение школ искусств в Татарстане будет выделено 106,7 миллиона рублей. На эти деньги учреждениям купят музыкальные инструменты, интерактивные доски и ноты. Об этом сообщила на брифигне журналистам глава министерства культуры республики Ирада Аюпова. Мероприятие прошло в Казани в Доме правительства.

Так, 61,7 миллиона рублей от заявленной суммы – это деньги из федерального бюджета, а остальные 45 миллионов – из республиканского.

В итоге на 14 музыкальных школ и кружков в среднем по 7,5 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Чебоксарах любитель азартных игр хотел сжульничать и сам стал жертвой мошенников
V фестиваль Hotel de ville в Казанской Ратуше пройдет при поддержке посольства США в России
Исполняющим обязанности директора Чувшупрдора стал Александр Немов
В Татарстане огласили приговор леснику, из-за которого спиленное дерево насмерть придавила человека
В Татарстане школы искусств получат музыкальные инструменты на 106,7 миллиона рублей
В Зеленодольске открылось новое здание городского суда
«КАМАЗ» разработал беспилотный электро-грузовик без кабины
В Татарстане автомобиль "Рено" врезался в бензовоз: один человек погиб
Из-за чего в Татарстане закрылся Нурлатский сахарный завод
Вечером 18 февраля в Татарстане из-за аномального тепла закроют ледовую переправу Аракчино- Верхний Услон
Несмотря на коронавирус, спортсмены из Китая все-таки приедут в Казань на этап Кубка мира по фехтованию
Гидрометцентр Татарстана: метель и ветер стихнут 20 февраля