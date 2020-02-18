В Татарстане школы искусств получат музыкальные инструменты на 106,7 миллиона рублей

18 Февр. 2020 2020-02-18T18:57:20+03:00

14 музыкальных школ и кружков получат в среднем по 7,5 миллионов рублей на обновление инструментов Фото: Алексей ФОКИН

Кроме того, учреждениям купят интерактивные доски и ноты

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В 2020 году на оснащение школ искусств в Татарстане будет выделено 106,7 миллиона рублей. На эти деньги учреждениям купят музыкальные инструменты, интерактивные доски и ноты. Об этом сообщила на брифигне журналистам глава министерства культуры республики Ирада Аюпова. Мероприятие прошло в Казани в Доме правительства.

Так, 61,7 миллиона рублей от заявленной суммы – это деньги из федерального бюджета, а остальные 45 миллионов – из республиканского.

В итоге на 14 музыкальных школ и кружков в среднем по 7,5 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU