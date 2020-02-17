Из-за гибели рабочего на стройке в Набережных Челнах начата доследственная проверка

17 Февр. 2020 2020-02-17T19:17:00+03:00

По итогам проверки будет принято решение о возбуждении или не возбуждении уголовного дела по данному факту. Фото: Иван ПЕТРОВ

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Утром 14 февраля на одной из стройплощадок в Набережных Челнах было найдено тело 56-летнего рабочего. Его состояние и обстоятельства говорили, что мужчина погиб, упав с высоты. По данному факту СУ СКР Татарстана начал доследственную проверку.

Как удалось выяснить на данный момент, в тот злополучный день рабочий занимался укладкой кирпича в оконном проеме четвертого этажа строящегося дома. После того, как мужчина выгрузил бетонный раствор из емкости, он закрепил ее только на две стропы. Остальные же зацепили строительные леса и обрушили их. Рабочий рухнул вниз вместе с конструкцией и при падении ударился головой о рельсы башенного крана. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

- По итогам проверки будет принято решение о возбуждении или не возбуждении уголовного дела по данному факту, - сообщили в СУ СКР Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU