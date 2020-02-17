2020-02-17T19:40:43+03:00
Общество

Сотрудники казанской медресе возмущены отношением горожан к книгам

Литература находилась на улице и ожидала перевозки, а жители города не только присвоили ее себе, но и пустили в интернете слухи
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба духовного управления мусульман ТатарстанаФото: пресс-служба духовного управления мусульман Татарстана
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Медресе «Мухаммадия» в Казани хотят реставрировать. Из-за этого из учреждения начали выносить всю мебель и вещи. В том числе, книги научной библиотеки - более ста коробок, а также рукописи, не входившая в библиотечный фонд. В ожидании перевозки на склад последние хранились во дворе школы.

- При этом по объективным причинам ворота медресе были открыты, вследствие чего на территорию стали проникать посторонние люди и без разрешения растаскивать книги, проявляя при этом безалаберность и небрежное отношение, - сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Татарстана.

Кроме того, в соцсетях казанцы стали публиковать ложную информацию. Интернет-пользователи обвиняли работников медресе в том, что они выбросили на улицу целую библиотеку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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