Сотрудники казанской медресе возмущены отношением горожан к книгам

17 Февр. 2020 2020-02-17T19:40:43+03:00

Литература находилась на улице и ожидала перевозки, а жители города не только присвоили ее себе, но и пустили в интернете слухи

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Медресе «Мухаммадия» в Казани хотят реставрировать. Из-за этого из учреждения начали выносить всю мебель и вещи. В том числе, книги научной библиотеки - более ста коробок, а также рукописи, не входившая в библиотечный фонд. В ожидании перевозки на склад последние хранились во дворе школы.

- При этом по объективным причинам ворота медресе были открыты, вследствие чего на территорию стали проникать посторонние люди и без разрешения растаскивать книги, проявляя при этом безалаберность и небрежное отношение, - сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Татарстана.

Кроме того, в соцсетях казанцы стали публиковать ложную информацию. Интернет-пользователи обвиняли работников медресе в том, что они выбросили на улицу целую библиотеку.

ИСТОЧНИК KP.RU