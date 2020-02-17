Сотрудники казанской медресе возмущены отношением горожан к книгам
Медресе «Мухаммадия» в Казани хотят реставрировать. Из-за этого из учреждения начали выносить всю мебель и вещи. В том числе, книги научной библиотеки - более ста коробок, а также рукописи, не входившая в библиотечный фонд. В ожидании перевозки на склад последние хранились во дворе школы.
- При этом по объективным причинам ворота медресе были открыты, вследствие чего на территорию стали проникать посторонние люди и без разрешения растаскивать книги, проявляя при этом безалаберность и небрежное отношение, - сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Татарстана.
Кроме того, в соцсетях казанцы стали публиковать ложную информацию. Интернет-пользователи обвиняли работников медресе в том, что они выбросили на улицу целую библиотеку.
ИСТОЧНИК KP.RU