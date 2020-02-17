В Татарстане рука ребенка застряла в горячей батарее
В Альметьевске во время игры дома восьмилетний мальчик засунул свою руку за горячую батарею, но обратно вытащить не смог. Не сумели помочь ему и родители, пришлось вызывать спасателей.
На выручку к юному жителю города приехала дежурная смена ПСП Альметьевска. Они при помощи шанцевого инструмента освободили руку из батареи отопления.
- Ребёнок не пострадал, передан матери, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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