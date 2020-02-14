В Набережных Челнах реконструируют набережную Табеева
Она будет продлена и расширена
Наиль Магдеев отметил, что обновленную набережную горожане смогут увидеть в 2021 году.
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Стало известно, что в Набережных Челнах реконструируют набережную Табеева. Ее продлят и расширят. Об этом на итоговом совещании ПФР в татарстанском автограде заявил мэр города Наиль Магдеев.
Магдеев отметил, что обновленную набережную горожане смогут увидеть в 2021 году. Но до этого еще нужно сделать проект ее реконструкции.
Также градоначальник заметил, что у Исполкома Набережных Челнов имеются планы по реконструкции парка Прибрежный. Однако на это у города пока не хватает денег.
ИСТОЧНИК KP.RU