14 Февр. 2020 2020-02-14T19:05:46+03:00

Наиль Магдеев отметил, что обновленную набережную горожане смогут увидеть в 2021 году.

Она будет продлена и расширена

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Стало известно, что в Набережных Челнах реконструируют набережную Табеева. Ее продлят и расширят. Об этом на итоговом совещании ПФР в татарстанском автограде заявил мэр города Наиль Магдеев.

Магдеев отметил, что обновленную набережную горожане смогут увидеть в 2021 году. Но до этого еще нужно сделать проект ее реконструкции.

Также градоначальник заметил, что у Исполкома Набережных Челнов имеются планы по реконструкции парка Прибрежный. Однако на это у города пока не хватает денег.

ИСТОЧНИК KP.RU