Чиновник из Татарстана стал первым замминистра спорта России

14 Февр. 2020 2020-02-14T16:55:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Стало известно, что бывший глава Дирекции спортивных и социальных проектов Казани 46-летний Азат Кадыров стал первым замминистра спорта России. Об этом на своей соцстранице написал глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов.

- Поздравляем нашего друга и коллегу Азата Кадырова с назначением на пост первого заместителя министра спорта России! Огромный труд и большой путь за плечами! Новый вызов - новые задачи! Спасибо за годы совместной плодотворной работы!!! Желаем удачи! Только АЛГА! Мы рядом! – написал глава ведомства.

Отметим, что в 1996 году Кадыров окончил государственный химико-технологический институт, а в 2006 – государственный университет управления. С 2001 по 2009 годы он работал главой департамента спортивных сооружений Минспорта Татарстана. После до 2013 года был замглавы исполнительной дирекции «Казань-2013», осуществлявшей подготовку города к Универсиаде. В 2013 году Кадыров возглавил Дирекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU