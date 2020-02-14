2020-02-14T16:55:55+03:00
Общество

Чиновник из Татарстана стал первым замминистра спорта России

46-летний Азат Кадыров был главой Дирекции спортивных и социальных проектов Казани
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов»Фото: АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов»
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Стало известно, что бывший глава Дирекции спортивных и социальных проектов Казани 46-летний Азат Кадыров стал первым замминистра спорта России. Об этом на своей соцстранице написал глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов.

- Поздравляем нашего друга и коллегу Азата Кадырова с назначением на пост первого заместителя министра спорта России! Огромный труд и большой путь за плечами! Новый вызов - новые задачи! Спасибо за годы совместной плодотворной работы!!! Желаем удачи! Только АЛГА! Мы рядом! – написал глава ведомства.

Отметим, что в 1996 году Кадыров окончил государственный химико-технологический институт, а в 2006 – государственный университет управления. С 2001 по 2009 годы он работал главой департамента спортивных сооружений Минспорта Татарстана. После до 2013 года был замглавы исполнительной дирекции «Казань-2013», осуществлявшей подготовку города к Универсиаде. В 2013 году Кадыров возглавил Дирекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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