В Марий Эл чиновница избежала наказания за превышение должностных полномочий

14 Февр. 2020 2020-02-14T11:01:48+03:00

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В Марий Эл во время судебного разбирательства по уголовному делу по статье "Превышение должностных полномочий" вынесли неожиданное решение. Бывшая руководитель Комитета по управлению имуществом Волжска получила наказание - 1,5 года лишения свободы условно, но в связи с амнистией ее вовсе освободили от наказания вовсе.

Во время следствия было установлено, что еще в ноябре 2013 года "Волжский городской комитет по управлению имуществом" заключил договор аренды и передал компании "Ариада" земельный участок для комплексного освоения в целях жилищного строительства. Но супяте почти год - в июле 2014 года, руководитель КУМИ заключила допсоглашение, в котором незаконно изменила вид разрешенного использования земельного участка. При этом она уменьшила размер годовой арендной платы, и Волжск потерял из бюджета особо крупный платеж - свыше 16 миллионов рублей, сообщили в СУ СКР Марий Эл.

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ИСТОЧНИК KP.RU