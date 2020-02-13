Чувашия купит два томографа за 160 миллионов рублей
Стало известно, что Чувашия купит два томографа. Оборудование обойдется региону в 160 миллионов рублей. Тендеры на их приобретение появились на сайте госзакупок.
Согласно техническому заданию, магнитно-резонансный томограф за 92 миллиона рублей будет установлен в республиканской детской клинической больнице. А рентгеновский компьютерный томограф с оборудованием для выполнения исследований сердца и головного мозга за 68,9 миллиона рублей – в республиканской клинической больнице.
Исполнители тендеров будут выявлены посредством электронного аукциона 19 и 17 февраля соответственно. В обоих случаях у подрядчиков будет 90 дней, чтобы приобрести, привезти и установить томографы.
ИСТОЧНИК KP.RU