2020-02-13T19:19:44+03:00
Общество

Чувашия купит два томографа за 160 миллионов рублей

Они будут установлены в двух республиканских больницах
Алина ГАБДУЛИНА
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После заключения контракта у подрядчиков будет 90 дней, чтобы приобрести, привезти и установить томографы.После заключения контракта у подрядчиков будет 90 дней, чтобы приобрести, привезти и установить томографы.Фото: Алексей ФОКИН
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Стало известно, что Чувашия купит два томографа. Оборудование обойдется региону в 160 миллионов рублей. Тендеры на их приобретение появились на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, магнитно-резонансный томограф за 92 миллиона рублей будет установлен в республиканской детской клинической больнице. А рентгеновский компьютерный томограф с оборудованием для выполнения исследований сердца и головного мозга за 68,9 миллиона рублей – в республиканской клинической больнице.

Исполнители тендеров будут выявлены посредством электронного аукциона 19 и 17 февраля соответственно. В обоих случаях у подрядчиков будет 90 дней, чтобы приобрести, привезти и установить томографы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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