2020-02-13T20:19:19+03:00
Общество

В Чебоксарах прекратили уголовное дело в отношении полицейского, который на патрульной машине сбил девушку

Правоохранитель отделался штрафом
Олег ЛУГОВОЙ
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Сообщается, что сотрудник МВД загладил вред, причиненный потерпевшей.Сообщается, что сотрудник МВД загладил вред, причиненный потерпевшей.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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«Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека» - по этой уголовной статье главным и единственным фигурантом проходил 31-летний сотрудник УМВД Чебоксар.

В суде было установлено, что утром 27 октября прошлого года в столице Чувашии во время патруля на служебной машине на парковке полицейский решил сдать назад. Но во время этого маневра не проявил внимательности. Из-за чего машина сбила девушку. Пострадавшая получила травмы, которые были в итоге расценены, как тяжкий вред здоровью.

- Поскольку обвиняемый не судим, ему инкриминировалось преступление небольшой тяжести и он загладил вред, причиненный потерпевшей, уголовное дело постановлением суда прекращено, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

Взамен чего полицейскому был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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В Чебоксарах прекратили уголовное дело в отношении полицейского, который на патрульной машине сбил девушку
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