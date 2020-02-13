В Чебоксарах прекратили уголовное дело в отношении полицейского, который на патрульной машине сбил девушку
«Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека» - по этой уголовной статье главным и единственным фигурантом проходил 31-летний сотрудник УМВД Чебоксар.
В суде было установлено, что утром 27 октября прошлого года в столице Чувашии во время патруля на служебной машине на парковке полицейский решил сдать назад. Но во время этого маневра не проявил внимательности. Из-за чего машина сбила девушку. Пострадавшая получила травмы, которые были в итоге расценены, как тяжкий вред здоровью.
- Поскольку обвиняемый не судим, ему инкриминировалось преступление небольшой тяжести и он загладил вред, причиненный потерпевшей, уголовное дело постановлением суда прекращено, - сообщили в следственном комитете Чувашии.
Взамен чего полицейскому был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU