2020-02-13T17:15:54+03:00
Общество

Хадж 2020: Татарстану сохранили квоту на 1 800 паломников

При этом по мере заполняемости мест квота может быть еще и увеличена
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Сезон хаджа 2020 пройдет с 24 мая до 4 сентября. А уже сегодня в Уфе прошло рабочее совещание Совета по хаджу. Участие в нем также принял и муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

Так, на Совете было объявлено, что в этом году квота на совершение хаджа российскими мусульманами определена в количестве 25 000 тысячи мест. При этом, для Татарстана ее удалось сохранить для 1 800 паломников, то есть на уровне 2019 года. Но по мере заполняемости мест квота может быть еще и увеличена.

Также на совещании был озвучен ряд нововведений от принимающей паломников стороны – Саудовской Аравии. Например, для участников хаджа 2020 будет действовать визовый сбор – 300 реалов, а также страховой взнос – 100 реалов. Зато отменен сбор в 2 000 реалов за повторную поездку верующего в хадж. Кроме того, вводится добровольная услуга доставки багажа из аэропорта к месту проживания паломника. Размер же платы за транспортные услуги остался на уровне 2019 года. Сообщает Духовное управление мусульман Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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