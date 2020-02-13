ВТБ откажется от вредного для экологии пластика при производстве банковских карт

13 Февр. 2020 2020-02-13T16:42:07+03:00

Ожидается, что на новые карты из биоматериала за год должны перейти до миллиона клиентов банка, ведь за отказ от пластика им обещаются повышенный кешбэк и бонусы

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Из всего угрожающего экологии планеты пластика только в России 1,4 тысячи тонн приходится на банковские карты. Как подсчитали специалисты в стране эмитировано 280,2 миллиона карт из этого не разлагаемого в природе материала.

Поэтому в ВТБ решили отказаться от пластика при производстве своих банковских карт. Вместо него хотят использовать экологичный биоматериал, который потом можно отдать на переработку без вреда для окружающей среды.

Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ:

«ВТБ откажется от пластика при производстве банковских карт. Вместо него будет использоваться экологичный биоматериал, который легко перерабатывается и не загрязняет окружающую среду. Ожидается, что за первый год на нее перейдут до одного миллиона клиентов ВТБ.

Карта будет изготовляться из полилактида — возобновляемого биоисточника. При этом по «продолжительности жизни» она не уступает аналогам из стандартного пластика, при том, что стоимость выпуска сопоставима.

Клиенты ВТБ смогут выбирать обычный пластик или экологическую карту. Для тех, кто выберет вторую, банк разработает специальные поощрения в виде повышенного кешбэка и бонусов.

С такой картой клиент получит электронную памятку. В ней будут указаны актуальные адреса раздельного сбора мусора и другие советы по экологичному поведению».