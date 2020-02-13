В Чувашии выбирают район, где с размахом отметят День республики 2021

13 Февр. 2020 2020-02-13T20:22:06+03:00

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В Чувашии уже начали готовиться ко Дню республики 2021. Минстрой региона объявил конкурс на проведения праздничных мероприятий. Принять в нем участие могут все районы и города Чувашии. Заявки принимаются до 1 марта этого года.

Победитель конкурса получит не только возможность провести у себя День республики 2021, но и 10 миллионов рублей. Этот грант район (или город) сможет потратить на развитие своей общественной инфраструктуры.

По которой участников конкурса и будут оценивать изначально. Также обратят внимание на архитектурный облик, застройку, благоустройство и озеленение.

Отметим, что в 2020 году главные празднования Дня республики в Чувашии пройдут в Кросночетайском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU