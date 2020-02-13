2020-02-13T18:50:47+03:00
Общество

В Ульяновске начали готовиться к паводку: в зоне риска более 100 домов

Опасные участки уже определили
Владимир КРУПСКИЙ
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Власти города постараются не допустить подтопления домов.Власти города постараются не допустить подтопления домов.Фото: Олег УКЛАДОВ
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До наступления календарной весны осталось чуть более двух недель. В связи с этим в Ульяновске решили не откладывать в долгий ящик подготовку к паводку. Глава города Сергей Панчин поручил начальнику МБУ «Управление гражданской защиты» Сергею Цывочке координировать работу всех муниципальных предприятий и учреждений, привлекаемых для планового пропуска паводковых вод, защиты сооружений и объектов городского хозяйства.

Так, в Ленинском районе особое внимание уделят вывозу снега и очистке водоотводных дренажных канав, а также промывке водопропускных труб по улицам Российской, Ботанической, Труда и Звездной, в переулках Тополевом и Ясеневом.

В Засвияжье на контроль поставят очистку водоотводных канав в поселках Вырыпаевка и Дачный. В Железнодорожном районе ответственные лица будут следить за своевременной очисткой перепускных труб, колодцев, лотков по улицам Новосибирской, Вольной, Варейкиса, Хлебозаводской, Профсоюзной и Кольцевой, а также в поселках Белый Ключ, Загородный, Плодовый и Пригородный, деревне Кувшиновка, селах Луговое и Анненково.

По оценкам специалистов, при самом неблагоприятном развитии событий при разливе рек Свияга и Сельд возможно подтопление 122 жилых домов, в которых проживает 362 человека – их списки уже уточнены.

Это микрорайон Мостовая – 60 домов и 187 жителей, посёлки Сельдь – 26 домов и 69 жителей, Вырыпаевка – 20 домов и 58 жителей, Дачный – 16 домов и 48 жителей.

В случае их подтопления жителей Мостовой поселят в школе №32, Сельди – в школе №56 (резерв для Ленинского района – гостиница «Волга»), Вырыпаевки – в школе №55, Дачного – в школе №61 (резерв для Засвияжского района – гостиница «Венец»).

ИСТОЧНИК KP.RU

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