2020-02-13T16:12:49+03:00
Общество

Картонно-бумажный комбинат в Набережных Челнах запускает производство новой туалетной бумаги и объявляет конкурс на ее название

Двухслойная туалетная бумага из 100-процентной целлюлозы появится в продаже уже этим летом
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Картонно-бумажный комбинат имени Титова в Набережных Челнах запускает производство новой туалетной бумаги. Она будет состоять из 100-процентной целлюлозы и появится в магазинах уже летом текущего года.

Пред этим, правда, товар должен получить название. Предприятие объявило конкурс на самый оригинальный его вариант.

- Заявки принимаются до 1 марта на электронный адрес: pressa@nkbk.ru с пометкой «На конкурс» с указанием контактной информации участников. Авторы лучших вариантов (в названии должно быть не более двух слов) будут отмечены призами, - сообщает пресс-служба КБК имени Титова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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