В Набережных Челнах поздно вечером Марат Хакимов вышел из квартиры и пропал

13 Февр. 2020 2020-02-13T13:29:40+03:00

О местонахождении мужчины ничего не известно с 5 февраля

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В Набережных Челнах 43-летний Марат Хакимов вышел из своей квартиры в доме 7/2 поселка ГЭС в девять часов вечера 5 февраля. Однако домой мужчина не вернулся до сих. Его поисками занимается как полиция, так и волонтеры поисково-спасательных отрядов.

Известно, что мужчина имеет среднее телосложение, русые короткие волосы, небольшой шрам с левой стороны лба и родинку над губами с левой стороны. На момент пропажи на Марате была темно-синяя куртка с капюшоном, вязаная кофта с горизонтальными полосками черно-белого цвета, темно-синие штаны и черные ботинки. При себе он имел ключи от квартиры.

Всех, кто видел Марата Хакимова после 5 февраля, просьба сообщить об этом в полицию или по телефону: 8 (927) 412-69-99.

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ИСТОЧНИК KP.RU