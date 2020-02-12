В 2019 году интернет-преступники украли у жителей Чебоксар более 71 миллиона рублей

12 Февр. 2020 2020-02-12T18:06:41+03:00

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В администрации Чебоксар на комиссии по профилактике правонарушений было объявлено, что в 2019 году через интернет и мобильники у горожан украли более 71 миллиона рублей.

Так, по словам за начальника УМВД столицы Чувашии Оксаны Таратиной, количество таких хищений в городе выросло более чем в 1,5 раза. В 2018-ом таковых было зарегистрировано 920, а в прошлом году уже 1 580.

- Ежедневно регистрируется от 3-х до 9-и фактов таких преступлений. Ущерб, причиненный жителям города, составил свыше 71 миллиона рублей. В 2018 году – 40 миллионов рублей. По республике эта цифра достигла 113 миллионов рублей против 69 миллионов рублей предыдущего года, – отметила Оксана Таратина. – Эти преступления составляют 25% от всех зарегистрированных преступлений в городе. В прошлом году их доля составляла 16%.

Было объявлено и о новом виде мошенничества – приглашение присоединиться в группу в мессенджере для заказа такси с 50% скидкой. В этом случае деньги списываются незаметно с третьего счета и в двойном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU