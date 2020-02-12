В Татарстане пенсионерам и инвалидам будут предоставлять услугу «Сиделка»

12 Февр. 2020 2020-02-12T15:09:59+03:00

Им, в том числе, будут покупать продукты и лекарства, готовить еду и менять белье

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В правительстве Татарстана подписано постановление о том, что на территории республики пожилым пенсионерам и инвалидам будет предоставляться услуга «Сиделка».

Платить за нее будут сами граждане, но в помощь им выделят деньги и из бюджета республики, которые для этого направили в местное Минтруда. Также средства на это пойдут и из федеральных субсидий по проекту «Старшее поколение» (входит в нацпроект «Демография» - Ред.).

Итак, что же входит в услугу «Сиделка»? Оказалось, что это помощь в покупке продуктов и лекарств, приготовлении еды, умывании, смене белья, в пользовании очками и слуховыми аппаратами, в уборке, а также в измерении температуры и давления.

К слову, получить эту услугу смогут не все пенсионеры и инвалиды. По ним Минтруд Татарстана будет давать свою оценку, в том числе и по зависимости от посторонней помощи. Кроме того, отказывать будут, например, психически тяжело больным, хроническим алкоголикам и ВИЧ-больным.

Сама услуга «Сиделка» пока имеет статус пилотного проекта, который рассчитан на период с 2020 по 2022 года. Он будет реализовываться на территории Казани, Набережных Челнах, Альметьевском, Елабужском, Зеленодольском и Нижнекамском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU