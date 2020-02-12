2020-02-12T15:09:59+03:00
Общество

В Татарстане пенсионерам и инвалидам будут предоставлять услугу «Сиделка»

Им, в том числе, будут покупать продукты и лекарства, готовить еду и менять белье
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
В услугу также входит измерение температуры и давления.В услугу также входит измерение температуры и давления.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В правительстве Татарстана подписано постановление о том, что на территории республики пожилым пенсионерам и инвалидам будет предоставляться услуга «Сиделка».

Платить за нее будут сами граждане, но в помощь им выделят деньги и из бюджета республики, которые для этого направили в местное Минтруда. Также средства на это пойдут и из федеральных субсидий по проекту «Старшее поколение» (входит в нацпроект «Демография» - Ред.).

Итак, что же входит в услугу «Сиделка»? Оказалось, что это помощь в покупке продуктов и лекарств, приготовлении еды, умывании, смене белья, в пользовании очками и слуховыми аппаратами, в уборке, а также в измерении температуры и давления.

К слову, получить эту услугу смогут не все пенсионеры и инвалиды. По ним Минтруд Татарстана будет давать свою оценку, в том числе и по зависимости от посторонней помощи. Кроме того, отказывать будут, например, психически тяжело больным, хроническим алкоголикам и ВИЧ-больным.

Сама услуга «Сиделка» пока имеет статус пилотного проекта, который рассчитан на период с 2020 по 2022 года. Он будет реализовываться на территории Казани, Набережных Челнах, Альметьевском, Елабужском, Зеленодольском и Нижнекамском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Чувашии во время пожара погибла 85-летняя пенсионерка
Татарстанец, который из ревности спалил дом жены, отделался условным сроком
В Казани лихач-иностранец, насмерть сбивший пенсионерку, получил условный срок
Погибшего при крушении вертолета депутата Госдумы Айрата Хайруллина посмертно наградили орденом
В Татарстане пенсионерам и инвалидам будут предоставлять услугу «Сиделка»
В Татарстане на трассе М-7 "Москва-Уфа" загорелась фура: пострадал водитель
В Набережных Челнах в парке «Гренада» появится площадка для гонок дронов
В Татарстане водитель внедорожника сбил двух лосей и скрылся
ВТБ стал лидером по объемам привлечения в ПИФы по итогам января
Дополнительные выборы в Госдуму на место погибшего Айрата Хайруллина состоятся осенью
В Казани молодого иностранца будут судить за смертельный наезд на 91-летнюю пенсионерку
Жителя Чебоксар, который выложил в интернет порно-фото знакомой, отправят в психбольницу
13 февраля в Казани без света останутся жители четырех районов
ВТБ снизил ставки на кредитование мототехники
В Татарстане 33-летняя многодетная мать с сожителем истязала четверых детей, в том числе младенца
В Казани на спортивных объектах установят видеокамеры почти на 12 миллионов рублей
В Казани нашли живой пропавшую неделю назад Елену Никитину
Йошкаролинец надругался над 11-летней школьницей возле магазина
ВТБ снижает ставки по ипотеке до 7,9%
В Казани разыскивают водителей, скрывшихся с места аварий
Казанский планетарий приглашает влюбленных посмотреть на звезды