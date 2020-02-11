2020-02-11T17:36:51+03:00
Наука

Российский интернет-ресурс создал переводчик с чувашского языка

С него можно перевести на 97 других языков как слова, так и целые фразы
Олег ЛУГОВОЙ
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Переводчик доступен как на сайте сервиса, так и в его мобильном приложении.Переводчик доступен как на сайте сервиса, так и в его мобильном приложении.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Яндекс.Переводчике появился чувашский язык. Зайдя на сайт или мобильное приложение ресурса, теперь любой желающий сможет перевести с чувашского и обратно слова, а также целые фразы, на 97 других языков.

Как отмечают разработчики, по данным последней переписи населения России, чувашский язык считают родным более миллиона человек. На нем, в том числе, общаются в Татарстане, и Башкирии.

Чтобы научить сервис переводить с чувашского и обратно, на помощь были призваны энтузиасты, которые собрали 250 тысяч одинаковых фраз на русском и чувашском. Этого было достаточно, чтобы начать обучать модель, но слишком мало для получения качественного перевода.

Нужно было больше примеров перевода. Поэтому сначала нейросеть сервиса обучили на том, что удалось собрать. Получившееся обогатили данными из родственных чувашскому языков. Для этого применили созданную ранее пантюркскую модель, которая учитывает морфологию, лексику и синтаксис сразу нескольких тюркских языков, к которым относится и чувашский.

А чтобы нейросеть научилась составлять грамотные предложения на русском языке, использовали большие корпуса русских текстов и методику обратного перевода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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