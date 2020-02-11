В Чувашии назначили нового главу Минздрава, им стал главврач местного медцентра
Вечеров в понедельник, 10 февраля, врио главы Чувашии Олег Николаев своим указом отправил в отставку исполняющего обязанности министра здравоохранения республики Владимира Викторова. Который руководил ведомством в течение последних трех лет.
Не прошло и суток как другим указом Николаев на пост и.о. главы Минздрава Чувашии назначает главврача Новочебоксарского медцентра 41-летнего Владимира Степанова.
О новом министре с приставкой и.о. известно, что в 2001 году он окончил Чувашский государственный университет имени Ульянова по специальности «Педиатрия». За свою карьеру Степанов успел поработать зам главврача Республиканской детской клинической больницы. После возглавил Новочебоксарский медцентр.
ИСТОЧНИК KP.RU