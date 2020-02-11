2020-02-11T09:35:02+03:00
Политика

В Чувашии назначили нового главу Минздрава, им стал главврач местного медцентра

Его предшественника Владимира Викторова врио руководителя республики Олег Николаев отправил в отставку
Олег ЛУГОВОЙ
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Предыдущий министр проработал на своем посту около трех лет.Предыдущий министр проработал на своем посту около трех лет.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Вечеров в понедельник, 10 февраля, врио главы Чувашии Олег Николаев своим указом отправил в отставку исполняющего обязанности министра здравоохранения республики Владимира Викторова. Который руководил ведомством в течение последних трех лет.

Не прошло и суток как другим указом Николаев на пост и.о. главы Минздрава Чувашии назначает главврача Новочебоксарского медцентра 41-летнего Владимира Степанова.

О новом министре с приставкой и.о. известно, что в 2001 году он окончил Чувашский государственный университет имени Ульянова по специальности «Педиатрия». За свою карьеру Степанов успел поработать зам главврача Республиканской детской клинической больницы. После возглавил Новочебоксарский медцентр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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