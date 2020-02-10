Около аэропорта Казани за 1,8 миллиарда рублей построят гостиницу

10 Февр. 2020 2020-02-10T16:22:05+03:00

Она будет соединена с воздушной гаванью крытым теплым переходом

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Стало известно, что рядом с международным аэропортом «Казань» появится гостиница Kazan Expo. Ее строительство потребует 1,8 миллиарда рублей, сообщает компания-инвестор Kravt Invest.

Гостиница будет соединена с воздушной гаванью крытым теплым переходом. В самом ее здании будет 250 номеров (включая «люкс» и «президентский»), СПА, тренажерный и конференц залы, переговорные комнаты, ресторан на 200 посадочных мест и кальянные.

Отметим, что гостиница будет строиться при поддержке правительства Татарстана на условиях государственно-частного партнерства. Сдать объект планируется до конца 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU