В Казани после двух попыток сменить себе пол мужчину силой увезли в больницу

9 Февр. 2020 2020-02-09T11:33:09+03:00

На второй раз медики "скорой" позвонили в полицию.

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Съемная квартира в казанском поселке Габишево стала местом «операции» по смене пола. Мужчина взял в руки скальпель и отрезал себе часть мошонки. Когда началось сильное кровотечение, казанец испугался и вызвал «скорую». Ему оказали первую медпомощь и предложили проехать в больницу, но мужчина отказался.

В итоге медикам «скорой» пришлось вернуться к нему вновь. На следующий же день мужчина решил повторить попытку сменит себе пол. И снова из-за сильного кровотечения он вызвал врачей.

В этот раз медики обратились в полицию. Дело в том, что такого пациента они решили увезти в больницу силой, несмотря на его отказы от госпитализации. Полицейские, к слову, осмотрели квартиру и помимо многочисленных следов крови, обнаружили там различные хирургические инструменты.

Как сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах, мужчина, который пожелал самостоятельно сменить себе пол, страдает от проблем с психикой. Поэтому, когда казанца хирурги выпишут из больницы, им займутся уже совсем другие врачи.

ИСТОЧНИК KP.RU