В Марий Эл депутат будут судить за пьяное ДТП, в котором погиб подросток

7 Февр. 2020 2020-02-07T14:16:34+03:00

Мальчик шел по обочине дороги, когда туда вылетела машина народного избранника

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Завершено расследование уголовного дела 37-летнего депутата одного из сельских поселений Волжского района Марий Эл. Мужчину обвиняют в смерти подростка.

Как полагается следствие, вечером 19 ноября прошлого года в селе Сотнур народный избранник по пьяни сел за руль своего автомобиля. На дороге он превысил скорость. Мужчина в итоге потерял управление над машиной, и она вылетела на обочину.

В этот момент там шел 16-летний подросток. Депутат сбил мальчика. От полученных травм он скончался на месте ДТП.

- Расследование дела завершено, все материалы были переданы в суд, - сообщили в следственном комитете Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU