В Марий Эл депутат будут судить за пьяное ДТП, в котором погиб подросток
Завершено расследование уголовного дела 37-летнего депутата одного из сельских поселений Волжского района Марий Эл. Мужчину обвиняют в смерти подростка.
Как полагается следствие, вечером 19 ноября прошлого года в селе Сотнур народный избранник по пьяни сел за руль своего автомобиля. На дороге он превысил скорость. Мужчина в итоге потерял управление над машиной, и она вылетела на обочину.
В этот момент там шел 16-летний подросток. Депутат сбил мальчика. От полученных травм он скончался на месте ДТП.
- Расследование дела завершено, все материалы были переданы в суд, - сообщили в следственном комитете Марий Эл.
ИСТОЧНИК KP.RU