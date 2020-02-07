2020-02-07T11:51:39+03:00
Общество

В 2020 году в пяти больницах Чувашии построят вертолетные площадки

Они помогут развитию санитарной авиации внутри республики
Алина ГАБДУЛИНА
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Вертолетные площадки появятся при крупных многопрофильных медицинских организациях Чувашии.Вертолетные площадки появятся при крупных многопрофильных медицинских организациях Чувашии.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Стало известно, что в 2020 году в пяти больницах Чувашии построят вертолетные площадки. Речь идет о крупных многопрофильных медицинских организациях. Об этом сообщает пресс-служба медицины катастроф и скорой помощи республики.

Вертолетные площадки при больницах помогут развитию санитарной авиации внутри региона.

Также в текущем году в Чувашии обновят материально-техническую базу 32 медицинских организаций и построят новые объекты здравоохранения. На это из бюджета региона выделен 1 миллиард рублей. Также на 100% будет обновлен парк автомобилей "скорой помощи" при поликлиниках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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