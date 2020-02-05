В 2020 году начнется ремонт подъездной дороги к аэропорту Казани за 4,5 миллиарда рублей

5 Февр. 2020 2020-02-05T16:47:43+03:00

Все работы планируют завершить в 2024 году. Фото: Влад КОМЯКОВ

Ее хотят расширить до четырех полос

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В этом году начнется реконструкция подъездной дороги к аэропорту Казани, об этом 5 февраля на пресс-конференции журналистам сообщил зам начальника ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Сергей Автономов.

Участок трассы Р-239 Казань-Оренбург, ведущий к главной воздушно гавани Татарстана хотят расширить до четырех полос. На реконструкцию отрезка длиной в 6,4 километра потратят примерно 4,5 миллиарда рублей.

Кроме того, там отремонтируют путепровод на транспортной развязке, переезд для сельхозтехники, а также построят разворотную эстакаду в районе примыкания на «Казан-Экспо» и разворотные петли. Все работы планируется завершить в 2024 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU