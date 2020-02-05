В 2020 году начнется ремонт подъездной дороги к аэропорту Казани за 4,5 миллиарда рублей
В этом году начнется реконструкция подъездной дороги к аэропорту Казани, об этом 5 февраля на пресс-конференции журналистам сообщил зам начальника ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Сергей Автономов.
Участок трассы Р-239 Казань-Оренбург, ведущий к главной воздушно гавани Татарстана хотят расширить до четырех полос. На реконструкцию отрезка длиной в 6,4 километра потратят примерно 4,5 миллиарда рублей.
Кроме того, там отремонтируют путепровод на транспортной развязке, переезд для сельхозтехники, а также построят разворотную эстакаду в районе примыкания на «Казан-Экспо» и разворотные петли. Все работы планируется завершить в 2024 году.
Вы стали свидетелем интересного события?
Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?
Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Ремонт дорог в Татарстане»