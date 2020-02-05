По итогам января Чувашия заняла четвертое место в России по экспорту мучных кондитерских изделий

5 Февр. 2020 2020-02-05T19:40:25+03:00

Их из республики за границу вместе с хлебом было отправлено на 700 тысяч долларов США [таблица]

Изменить размер текста: A A

Стало известно, что в январе Чувашия экспортировала хлеба и мучных кондитерских изделий на общую сумму 700 тысяч долларов США. Так, регион стал четвертым в России по этому показателю. В первой тройке: Московская область (1,5 миллиона долларов США), Кемеровская область (1,08 миллиона долларов США) и Москва (770 тысяч долларов США).

Также Чувашия заняла 10 место по экспорту масличных культур и 14-е по экспорту шоколада.

Всего же, по данным Центра агроаналитики Минсельхоза России, за январь этого года аграриями республики экспортировано продукции на общую сумму 1,5 миллиона долларов США. Это больше прошлогоднего показателя на 13,5%.

Фото: Центр Агроаналитики Минсельхоза России

ИСТОЧНИК KP.RU