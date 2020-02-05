2020-02-05T18:01:29+03:00
Происшествия

В Татарстане владелец магазин сам выследил вора и задержал

Мужчина сидел в засаде четыре ночи
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Альметьевске владелец одного из продуктовых магазинов устал от вора, который обкрадывал его по ночам. Вместо того, чтобы сразу обратиться в полицию мужчина решил сам изловить несуна.

В течение четырех ночей владелец магазина сидел в засаде с шумовым пистолетом. В итоге он услышал в павильоне грохот. Мужчина тут же выбежал в торговый зал и сделал несколько выстрелов. Застигнутый врасплох вор бросил пакет с украденным товаром на пол. По словам владельца магазина, он объяснил незнакомцу, что скоро прибудет полиция. При попытке задержать злоумышленника, тот отбился и сбежал на улицу через окно.

Но далеко уйти он все-таки не смог. Находившийся неподалеку экипаж патрульно-постовой службы полиции завершил задержание несуна.

Им, как потом выяснилось, оказался не раз судимый за кражи, грабежи и наркотики 45-летний житель Черемшанского района.

Во время его досмотра при нем был найден украденный товар. Задержанный в итоге сознался в содеянном, а также рассказал, что «наведывался» в тот магазин еще 7 раз.

- Краденые продукты мужчина продавал, а на вырученные деньги приобретал для себя наркотики, - сообщили в МВД Татарстана. - По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на грабеж».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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