Глава Минсельхоза Татарстана стал председателем Татпотребсоюза

4 Февр. 2020 2020-02-04T15:44:58+03:00

Его предшественник был освобожден от этого поста, в связи с избранием в депутаты Госсовета республики

Изменить размер текста: A A

В этот вторник, 4 февраля, на отчетном годовом собрании члены Союза организаций потребительской кооперации Татарстана (Татпотребсоюз) был назначен новый председатель – главы республиканского Минсельхоза Марата Зяббарова.

Дело в том, что его предшественник – уже экс-министр сельского хозяйства Татарстана Марат Ахметов, был освобожден от данного поста после того, как покинул министерское кресло, став зампредседателя Госсовета Татарстана.

- Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым предложено внести изменения в состав Татпотребсоюза, - сказал на собрании сам Марат Ахметов.

В свою очередь Зяббаров поблагодарил собравшихся за оказанное доверие.

- Направление очень большое и сложное. Но все есть для того, чтобы его усилить и улучшить. Будем вместе работать. Все в наших руках, - отметил действующий глава Минсельхоза Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU